Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
45 минут назад

Эстония собралась досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов

Lenta.ruиещё 1

Эстония собралась досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов — правительство решило ввести соответствующий запрет с 5 декабря, в то время как официальный переходный период для стран ЕС продлится до начала февраля 2023 года. Об этом решении рассказал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в интервью газете Postimees.

Эстония досрочно прекратит импорт нефтепродуктов из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для вступления меры в силу необходимо официальное постановление кабмина. «На прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление», — сказал Рейнсалу. По его словам, правительство обнародует решение в четверг, 27 октября.

«Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее», — подчеркнул министр.

Он допустил, что страна будет добиваться сокращения переходного периода на общеевропейском уровне. Кроме того, Рейнсалу сообщил, что направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.

ЕС согласовал частичное эмбарго на поставки нефти из России 30 мая. Запрет введен с июня, но странам дали время на то, чтобы свести к нулю свои закупки. Для нефти переходный период установлен до декабря 2022 года, для нефтепродуктов — до февраля 2023 года.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители