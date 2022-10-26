Госдума приняла в I чтении проект бюджета России на 2023-2025 годы

Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом в 2,9 трлн рублей или 2 процента ВВП. Это предполагает проект закона о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, который был принят в Госдуме 26 октября в первом чтении. За проголосовали 319 депутатов, 80 — против.

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По словам министра финансов Антона Силуанова, в бюджете предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, технологическую независимость России и развитие инфраструктуры, а также на обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил.

Бюджет готовился, учитывая все жесточайшие ограничения, с которыми сейчас сталкивается наша страна, отметил глава Минфина.

«Это не может не отразиться на наших экономических показателях и доходных статьях проекта бюджета. И, тем не менее, несмотря на все эти ограничения, все сложности с формированием ресурсной базы бюджета, все социальные обязательства и новые проекты, и необходимые ресурсы для обеспечения специальной военной операции и интеграции новых территорий — все учтены», — заверил Силуанов.

Он отметил, что ко второму чтению Минфин готов работать над решением вопросов, которые поднимали депутаты.

«Мы открыты и готовы это делать», — сказал Силуанов.

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), в свою очередь, заявил, что все приоритеты бюджета финансово обеспечены.

«Все приоритеты федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов финансово обеспечены. Социальные гарантии для граждан будут выполнены в полном объеме, независимо от обстановки в мире», — сказал политик.

Доходы федерального бюджета в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей, в 2024 году — 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона рублей. Расходы в 2023 году запланированы на уровне 29 триллионов рублей, в 2024 году — 29,43 триллиона рублей, в 2025 году — 29,24 триллиона рублей. Из них на реализацию государственных программ в 2023 году предлагается направить 20,64 триллиона рублей, в 2024 году — 20,86 триллиона рублей, в 2025 году — 20,29 триллиона рублей.