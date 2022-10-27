Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

США поставили рекорд по экспорту нефти

Lenta.ruиещё 1

США экспортировали более 11,4 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки с 17 по 23 октября, пишет Financial Times со ссылкой на данные Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

США поставили рекорд по экспорту нефти
Фото: UnsplashUnsplash

Это рекордный объем, роль США в качестве поставщика топлива растет на фоне санкций против России, отмечает издание. По сравнению с предыдущей неделей поставки увеличились почти на два миллиона баррелей в сутки.

Ранее американские власти призывали отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса.

Администрация президента США Джо Байдена намерена изменить условия введения потолка цен на российскую нефть, узнал Bloomberg. Власти хотят смягчить условия применения этого механизма. Ранее они планировали добиваться предельной цены на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители