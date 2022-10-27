США поставили рекорд по экспорту нефти

США экспортировали более 11,4 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки с 17 по 23 октября, пишет Financial Times со ссылкой на данные Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

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Это рекордный объем, роль США в качестве поставщика топлива растет на фоне санкций против России, отмечает издание. По сравнению с предыдущей неделей поставки увеличились почти на два миллиона баррелей в сутки.

Ранее американские власти призывали отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса.