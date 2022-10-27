Правительство ФРГ считает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток – 2» после взрывов технически невозможно. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода], поэтому нет технической возможности использования [СП-2]», — отмечается в ответе кабмина, выдержки из которого приводит Der Spiegel.

Кроме того, власти напомнили, что СП-2 в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.

Накануне президент России Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» (СП) и «Северного потока – 2» (СП-2). Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах газопроводов. ФСБ России возбудило дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.