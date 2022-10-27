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1 час назад

Евросоюз сообщил о заморозке активов РФ на 17,5 млрд евро

Газета.Ruиещё 2

Евросоюз на данный момент заморозил активы РФ на сумму 17,5 млрд евро. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

ЕС сообщил об увеличении суммы замороженных активов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно 6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет 17,5 млрд», — сказал он.

По его словам, больше всего активов заблокировалио в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.

До этого стало известно, что лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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