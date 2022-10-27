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1 час назад

ЕЦБ повысил базовую ставку до 2% годовых

RT на русском

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку сразу до 2% годовых.

ЕЦБ повысил базовую ставку до 2% годовых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года», — говорится в заявлении.

8 сентября ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых.

Экономика,ЕЦБ,
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