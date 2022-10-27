Европейский Центробанк резко поднял базовую ставку

Фото: Мария Девахина/РИА «Новости» Мария Девахина/РИА «Новости»

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднял три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка со 2 ноября вырастет до 2 процентов, ставка по депозитам — до 1,5 процента, а по краткосрочным кредитам — 2,25 процента. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте регулятора.

На столь резкое повышение ставок ЕЦБ решился второй раз подряд. В сообщении указывается, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится для возвращения инфляции к целевому уровню 2 процента.

Регулятор отмечает, что инфляция остается на слишком высоком уровне, и быстро справиться с проблемой не получится. Также анонсировано изменение условий программы целевого долгосрочного кредитования, которая в период острой фазы пандемии COVID-19 сыграла ключевую роль в сдерживании рисков для ценовой стабильности.

Окончательные данные Статистического управления Евросоюза, опубликованные ранее, показали, что в сентябре инфляция в еврозоне на фоне энергокризиса достигла 9,9 процента.