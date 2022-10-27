Путин назвал неизбежным переход к национальным валютам

Президент России Владимир Путин сообщил на Валдайском форуме , что переход на национальные валюты будет постепенно набирать темп. Об этом пишет РИА «Новости» .

Владимир Путин подчеркнул, что осуществление перехода на национальные валюты неизбежно. По его мнению, такие расчеты в дальнейшем будут доминировать на мировом рынке.