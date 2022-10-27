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38 минут назад

Путин назвал неизбежным переход к национальным валютам

Илья Родин

Президент России Владимир Путин сообщил на Валдайском форуме, что переход на национальные валюты будет постепенно набирать темп. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин назвал неизбежным переход к национальным валютам
Фото: ТАССТАСС

Владимир Путин подчеркнул, что осуществление перехода на национальные валюты неизбежно. По его мнению, такие расчеты в дальнейшем будут доминировать на мировом рынке.

Глава государства отметил, что, используя доллар как оружие, США фактически дискредитировали идею резервной валютной системы.

Путин уточнил, что Россия считает неизбежным формирование новых мировых финансовых платформ.

Экономика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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