Названы причины, почему ЕС хочет конфисковать российские активы

Есть три причины, по которым Еврокомиссия ставит своей целью конфисковать замороженные в Европе активы российских граждан и ЦБ, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. Первая причина — на такие действия европейцев Россия не сможет зеркально ответить, заморозив расположенные в стране иностранные активы, так как западные компании уже ушли с российского рынка. Другие причины связаны со статусом европейской экономики: на планы ЕС могли повлиять призывы президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о помощи, а также финансовые трудности Европы из-за поддержки Киева.

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Похоже, деньги, которые Запад вливает в Украину, исчезают в мгновение ока, ведь Зеленский просит все больше, больше и больше. Содержать страну-банкрота, пытающуюся сражаться с превосходящим ее противником, — дорогое удовольствие, — пояснил Новоселов.

Еврокомиссия хочет конфисковать российские активы, так как ей не хватает средств ни для поддержки Украины, ни для собственной экономики, подытожил публицист. Он также отметил, что США вскоре могут сократить объемы помощи Киеву и тогда это бремя полностью ляжет на плечи Европы. Поэтому, по словам эксперта, естественно, что в условиях энергетического кризиса и инфляции Европа ищет дополнительные источники денег.