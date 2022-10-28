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55 минут назад

В США сообщили об угрозах Байдену торговой войной со стороны Шольца и Макрона

Lenta.ruиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы прибегнуть к торговой войне с США в случае необходимости. Об этом сообщают обозреватели Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт в статье для издания Politico.

В США сообщили об угрозах Байдену торговой войной со стороны ЕС
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

В публикации говорится, что страны намерены провести переговоры с Соединенными Штатами относительно нечестной конкуренции. «После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон достигли взаимопонимания в нескольких вопросах: нарастающей тревоги по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальной необходимости для Европы нанести ответный удар», — пишут авторы.

Отмечается, что лидеры двух стран пришли к общему соглашению, что планы Вашингтона по государственным субсидиям направлены на перенос производства в США и искажают рынок. Несмотря на разногласия Макрона и Шольца, они оба придерживаются мнения, что Евросоюз (ЕС) должен будет принять меры в случае продвижения Вашингтоном Акта о снижении инфляции, подчеркивают обозреватели.

«В том числе, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей "покупать американское", когда дело касается выбора электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия», — говорится в статье.

Ранее отношения Шольца и Макрона были названы ледяными. Сообщалось, что подтверждением этому является отсутствие совместного выступления лидеров стран в прессе.

Экономика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,ЕС,
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