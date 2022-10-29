Заявки на транзит российского газа через Украину составили 42,4 млн кубометров

Транзит российского газа через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Объем заявок на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» 29 октября составил 42,4 млн кубометров, приводит слова представителя энергохолдинга «Газпром» Сергея Куприянова ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн кубометров на 29 октября», — заявил Куприянов.

В пятницу, 28 октября, объем прокачки российского топлива через Украину был на аналогичном уровне. При этом заявка на транзит газа через ГИС «Суджа» была сегодня отклонена, уточнил он.