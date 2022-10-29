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41 минуту назад

Заявки на транзит российского газа через Украину в субботу составили 42,4 млн кубометров

Газета.Ruиещё 3

Транзит российского газа через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Объем заявок на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» 29 октября составил 42,4 млн кубометров, приводит слова представителя энергохолдинга «Газпром» Сергея Куприянова ТАСС.

Заявки на транзит российского газа через Украину составили 42,4 млн кубометров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн кубометров на 29 октября», — заявил Куприянов.

В пятницу, 28 октября, объем прокачки российского топлива через Украину был на аналогичном уровне. При этом заявка на транзит газа через ГИС «Суджа» была сегодня отклонена, уточнил он.

27 октября государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Объемы импорта составили 1 МВт. При этом председатель компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее заявлял о неспособности страны оплачивать ввоз газа на территорию страны из-за высоких биржевых цен.

Экономика,Юрий Витренко,Сергей Куприянов,Нафтогаз,Газпром,
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