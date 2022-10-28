С поставками российского угля в Индию возникли проблемы

Поставки российского коксующегося угля в Индию с начала года выросли, но заметно меньше, чем поставки энергетического. За девять месяцев импорт составил 1,5 миллиона тонн при результате за 2021 год в 1,3 миллиона тонн, хотя для энергетического то же отношение — 5,7 миллиона тонн против 2,2 миллиона. Такие данные на конференции «Metallconf 2022» привело индийское аналитическое агентство Steelmint, пишет «Коммерсантъ».

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По оценкам индийских экспертов, проблемы возникли из-за того, что местные сталелитейные заводы опасаются контактов с российскими предприятиями по ряду причин, в том числе из-за опасения санкций со стороны западных стран. Также влияние оказывает длительное время пути, снижение спроса на сталь и наличие долгосрочных контактов с австралийскими поставщиками.

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При этом Индия по-прежнему заинтересована в поставках коксующегося угля, поскольку собирается удвоить производство стали — к 2030 году потребность в нем вырастет до 87 миллионов тонн. В отличие от железной руды, которой страна обеспечена, нарастить объем угля своими силами у нее не получится.

Причиной все же сотрудничать с Россией для индийских импортеров остается значительный дисконт. Компании предлагают скидки до 60 процентов для конкуренции с австралийским углем, который в последние месяцы торгуется на уровне 400 долларов за тонну.

Борис Красноженов из Альфа-банка отметил, что традиционными рынками для российского коксующегося угля являются Япония, Южная Корея и Китай, причем в последний нарастить продажи удалось — в сентябре туда поставлено 2,5 миллиона тонн. По словам эксперта, Индия могла бы составить конкуренцию китайскому направлению, если бы предложила более выгодные условия.