Фон дер Ляйен предупредила о последствиях энергокризиса в ЕС

Происходящий в настоящее время в Евросоюзе (ЕС) энергетический кризис может превратиться в экономический и социальный. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодном европейском саммите по устойчивым инвестициям.

"Наш приоритет - бороться с энергетическим кризисом, который рискует стать экономическим и социальным", - сказала она.

Глава ЕК в очередной раз подчеркнула, что ЕС делает все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. По ее словам, газохранилища ЕС заполнены уже на 92%, и страны сообщества смогли сократить на 15% потребление газа в текущем году.