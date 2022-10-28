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1 час назад

ЦБ прервал цикл снижения ключевой ставки

Лера Букина

Совет директоров Банка России 28 октября объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. О своем решении регулятор сообщил в пресс-релизе.

ЦБ указал на то, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются на низком уровне. Они являются драйвером дальнейшего замедления годовой инфляции, отметил регулятор.

Вместе с тем Центробанк отметил увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса в сравнении с летним периодом.

«Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0%», - подчеркнул ЦБ.

Согласно данным регулятора, частичная мобилизация, объявленная в стране, будет сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев.

Также Банк России отметил замедление годовой инфляции. В прошлом месяце годовой темп прироста потребительских цен упал до 13,7% и к 21 октября уменьшился до 12,9%.

16 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Это было очередным падением. В стране перед весенним началом санкционного процесса ключевая ставка была уровне 9,5%. С целью борьбы с вызовами Банк России решил поднять ее до 20%, после чего он активно опускал показатель.

Экономика,Банк России,
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