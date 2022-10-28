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33 минуты назад

В Британии появились монеты с изображением Карла III

Лера Букина

Британский Королевский монетный двор (КМД) приступил к выпуску монет номиналом в 50 пенсов, на которых изображен новый король Великобритании Карл III. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает ТАСС.

В Британии появились монеты с изображением Карла III
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В общей сложности в 2022 году отчеканят 9,6 млн монет. Дизайн принадлежит скульптору Мартину Дженнигсу. Ожидается поступление монет в обращение в декабре.

По словам директора музея КМД Кевина Клэнси, сейчас наступает «новая эра». Жители страны впервые смогут увидеть «профиль нового монарха на монетах», указал он.

На реверсе монеты изобразят портрет королевы Елизавете II, которая правила в течение рекордных в британской истории 70 лет и 7 месяцев. Напомним, что она скончалась 8 сентября 2022 года.

Как ранее сообщил Королевский монетный двор, монеты с изображением Елизаветы II будут оставаться в качестве платежного средства наряду с новыми до тех пор, пока не будут изношены. Сейчас в стране насчитывается около 27 млрд монет с профилем покойной королевы.

Экономика,Елизавета II,
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