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32 минуты назад

ЦБ заявил о работе над альтернативой карте «Мир»

Lenta.ru

Центральный банк (ЦБ) России ведет работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте «Мир». Об этом сообщила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

ЦБ заявил о работе над альтернативой карте «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она также заявила, что возможности увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан свыше 10 тысяч пока нет.

Ранее сообщалось, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а второй— еще и в ОАЭ.

В настоящее время карты «Мир» принимают в десяти странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. При этом в некоторых из них россияне сталкиваются с трудностями при работе с платежной системой.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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