ЦБ заявил о работе над альтернативой карте «Мир»

Центральный банк (ЦБ) России ведет работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте «Мир». Об этом сообщила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

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Она также заявила, что возможности увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан свыше 10 тысяч пока нет.

Ранее сообщалось, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а второй— еще и в ОАЭ.