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1 час назад

Sabah: энергокризис 2023 года может стать самым опасным за всю мировую историю

Газета.Ruиещё 1

В следующем году глобальная экономика может столкнуться с самым опасным энергетическим кризисом за всю мировую историю. По своим масштабам предстоящий спад будет резко отличаться от нефтяных кризисов 1970-х годов, сообщает турецкая газета Sabah.

Энергокризис 2023 года может стать самым опасным за всю историю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В уравнении глобального энергетического кризиса, которое произошло на этот раз, играет роль не только нефть, но и природный газ. Сверху также можно добавить уголь и ядерное топливо. Все это полностью отличает предстоящий энергетический кризис глобального масштаба от нефтяных кризисов 1970-х годов, превратив его в самый опасный энергетический кризис, с которым столкнется современный мир в 2023 году», — говорится в материале.

Еще одной отличительной деталью предстоящего кризиса станет его трансформационный энергетический характер. Существенное повышение ключевых ставок рядом Центробанков ведущих экономик мира привело к увеличению стоимости кредитов, которые являются необходимыми для развития возобновляемых источников энергии.

«Затраты на важные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер, геотермальная энергетика и гидроэнергетика, значительно выросли», — сообщается в статье.

23 октября экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис допустил, что Европа не сможет самостоятельно справиться с негативными последствиями глобального энергокризиса 2023 года. Уже в настоящее время регион вынужденно сталкивается с деиндустриализацией экономики. Это вызвано тем, что европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае.

Экономика,Янис Варуфакис,
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