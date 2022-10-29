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55 минут назад

Великобритания заморозит финансовую помощь другим государствам

Свободная пресса

Британское издание The Telegraph сообщает о том, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен продлить на два года лимит бюджета на оказание финансовой помощи другим государствам.

Великобритания заморозит финансовую помощь другим государствам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Сунак намерен продлить заморозку подобных расходов, чтобы сэкономить порядка 4 миллиардов фунтов стерлингов в год. Сейчас лимит таких расходов установлен в размере 0,5 процента от ВВП.

Будучи министром финансов Сунак обещал увеличить лимит до 0,7 процента от ВВП, однако сейчас ситуация в экономике Великобритании изменилась к худшему.

Ранее «СП» писала о том, что политолог прокомментировал заявление Джо Байдена, обвинившего Дональда Трампа в нынешних экономических проблемах Соединенных Штатов.

Экономика,Риши Сунак,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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