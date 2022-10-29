Великобритания заморозит финансовую помощь другим государствам

Британское издание The Telegraph сообщает о том, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен продлить на два года лимит бюджета на оказание финансовой помощи другим государствам.

По данным издания, Сунак намерен продлить заморозку подобных расходов, чтобы сэкономить порядка 4 миллиардов фунтов стерлингов в год. Сейчас лимит таких расходов установлен в размере 0,5 процента от ВВП.

Будучи министром финансов Сунак обещал увеличить лимит до 0,7 процента от ВВП, однако сейчас ситуация в экономике Великобритании изменилась к худшему.