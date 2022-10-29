Сергунина: Московский технопарк «Элма» стал лучшим в России в текущем году

Московский технопарк «Элма» в 2022 году стал лучшим по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Москва стремится обеспечить лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств. Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки. Это позволяет создавать надежную и качественную замену импортным технологиям и развивать город», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что технопарк «Элма» расположен в Зеленограде на месте бывшего завода, построенного еще в 1970-е годы. Сейчас здесь работают десятки компаний из разных сфер экономики, от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования. В 2015 году «Элма» получил статус московского технопарка. С этого момента началось масштабное обновление советских корпусов - они получили современные фасады, которые позволяют экономить на отоплении, а на благоустроенной территории есть парковка и спортивная площадка. Для резидентов предусмотрены комфортные общие зоны, внутренние помещения, столовая и кафе, объекты коллективного пользования и современные инженерные сети и коммуникации. Также компании обеспечили высокоскоростным интернетом, им оказывают ИТ-услуги. В последнее время экосистему технопарка начали усиленно развивать путем создания объектов технологической инфраструктуры и разработки CRM-системы для цифровой трансформации площадки. По мнению руководства «Элмы», в том числе и такой подход позволил технопарку стать лучшим в России.
«Мы не только улучшаем наши площади и качественно меняем внешний вид, но и стараемся наладить кооперацию среди наших резидентов. Например, действующим резидентам рассказываем про новых, предлагаем интересные партнерства, знакомим, проводим ежегодные встречи, формируем единые технологические цепочки. Это больший плюс по сравнению с другими площадками», - отметил директор технопарка «Элма» Павел Солоницын, слова которого приводятся в материале.
Основной профиль резидентов технопарка - микроэлектроника, приборостроение (в том числе и медицинское), ИТ-технологии и разработка программного обеспечения. На первых этажах технопарка обустраивают крупные производственные цеха, а выше - «чистые комнаты» для сборки продуктов и офисы.
Как дополняется в материале, в настоящее время в технопарке «Элма» на площади более 61 тыс. кв. м работает 152 компании, 91 из них имеет статус резидента. Он дает организациям налоговые льготы, а также возможность получать городские субсидии на приобретение оборудования или частичную компенсацию процентов по кредитам.
«За первое полугодие 2022 года более половины наших резидентов показали достаточно большой рост выручки. Экономическая ситуация дает дополнительный толчок компаниям, которые действительно занимаются импортозамещением, предлагают инновационные решения и технологии. Фокус спроса внутреннего потребителя повернулся на наши продукты. Люди начинают понимать, что по качеству, цене и характеристикам продукты отечественных производителей ничем не уступают аналогам. Это создает возможности для развития инновационных предприятий», - заключил Павел Солоницын.