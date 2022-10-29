Сергунина: Московский технопарк «Элма» стал лучшим в России в текущем году

Московский технопарк «Элма» в 2022 году стал лучшим по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

«Москва стремится обеспечить лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств. Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки. Это позволяет создавать надежную и качественную замену импортным технологиям и развивать город», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

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Отмечается, что технопарк «Элма» расположен в Зеленограде на месте бывшего завода, построенного еще в 1970-е годы. Сейчас здесь работают десятки компаний из разных сфер экономики, от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования. В 2015 году «Элма» получил статус московского технопарка. С этого момента началось масштабное обновление советских корпусов - они получили современные фасады, которые позволяют экономить на отоплении, а на благоустроенной территории есть парковка и спортивная площадка. Для резидентов предусмотрены комфортные общие зоны, внутренние помещения, столовая и кафе, объекты коллективного пользования и современные инженерные сети и коммуникации. Также компании обеспечили высокоскоростным интернетом, им оказывают ИТ-услуги. В последнее время экосистему технопарка начали усиленно развивать путем создания объектов технологической инфраструктуры и разработки CRM-системы для цифровой трансформации площадки. По мнению руководства «Элмы», в том числе и такой подход позволил технопарку стать лучшим в России.

«Мы не только улучшаем наши площади и качественно меняем внешний вид, но и стараемся наладить кооперацию среди наших резидентов. Например, действующим резидентам рассказываем про новых, предлагаем интересные партнерства, знакомим, проводим ежегодные встречи, формируем единые технологические цепочки. Это больший плюс по сравнению с другими площадками», - отметил директор технопарка «Элма» Павел Солоницын, слова которого приводятся в материале.

Основной профиль резидентов технопарка - микроэлектроника, приборостроение (в том числе и медицинское), ИТ-технологии и разработка программного обеспечения. На первых этажах технопарка обустраивают крупные производственные цеха, а выше - «чистые комнаты» для сборки продуктов и офисы.

Как дополняется в материале, в настоящее время в технопарке «Элма» на площади более 61 тыс. кв. м работает 152 компании, 91 из них имеет статус резидента. Он дает организациям налоговые льготы, а также возможность получать городские субсидии на приобретение оборудования или частичную компенсацию процентов по кредитам.