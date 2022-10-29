Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России. Его позиция опубликована в субботу в газетах германской редакционной группы Funke.
"Украина хочет использовать данные средства для восстановления, - сказал еврокомиссар. - С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении".
Он также сообщил, что в рамках санкций в ЕС "было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в 7 государствах, 2,2 млрд из них в Германии". Аналогичную сумму назвал в четверг и представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в результате западных рестрикций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов страны.
Запад после начала спецоперации на Украине ввел санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любыми юридическими лицами, организациями или органами, действующими от имени или по поручению ЦБ.