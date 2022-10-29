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56 минут назад

В Госдуме назвали неприемлемыми условия разморозки активов России

Илья Родин

Депутат Госдумы Олег Морозов раскритиковал высказывания еврокомиссара Дидье Рейндерса об условиях возвращения России золотовалютных резервов, замороженных западными странами после начала спецоперации. Он подчеркнул, что любые манипуляции с российскими средствами незаконны, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Рейндерс призвал Европу удерживать российские активы до тех пор, пока Москва не согласится принять участие в восстановлении Украины.

В ЕК признались в планах конфисковать российские активы

Морозов заявил, что какие-либо манипуляции с российскими деньгами являются незаконными. Он добавил, что для России неприемлемы любые предварительные условия их разморозки.

Политик пояснил, что замороженные €300 млрд будут возвращены Москве в обязательном порядке. Он уточнил, что либо западные страны отдадут их «как положено», либо российские власти будут вынуждены конфисковать западные активы.

По словам политика, Москва в дальнейшем найдет средства на восстановление Украины. Но только она будет новой и дружественной России, резюмировал Морозов.

Ранее депутат сообщил, что Госдума не планирует вводить ограничения на въезд и выезд из России. По его мнению, в этом нет потребности.

Экономика,Дидье Рейндерс,Олег Морозов,Госдума,
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