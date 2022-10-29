Депутат Госдумы Олег Морозов раскритиковал высказывания еврокомиссара Дидье Рейндерса об условиях возвращения России золотовалютных резервов, замороженных западными странами после начала спецоперации. Он подчеркнул, что любые манипуляции с российскими средствами незаконны, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Рейндерс призвал Европу удерживать российские активы до тех пор, пока Москва не согласится принять участие в восстановлении Украины.

Морозов заявил, что какие-либо манипуляции с российскими деньгами являются незаконными. Он добавил, что для России неприемлемы любые предварительные условия их разморозки.

Политик пояснил, что замороженные €300 млрд будут возвращены Москве в обязательном порядке. Он уточнил, что либо западные страны отдадут их «как положено», либо российские власти будут вынуждены конфисковать западные активы.

По словам политика, Москва в дальнейшем найдет средства на восстановление Украины. Но только она будет новой и дружественной России, резюмировал Морозов.