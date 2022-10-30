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26 минут назад

Министр финансов ФРГ предложил добывать газ методом фрекинга

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), об этом он заявил в опубликованном интервью в газетах редакционной группы «Функе».

В Германии захотели добывать газ запрещенным методом
Фото: Петр Ковалев / ТАССПетр Ковалев / ТАСС

«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», - передает его слова ТАСС.

Министр заявил, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. Линднер говорит, что было бы безответственно отказываться от такого метода из идеологических соображений.

Раскрыта дата начала глобального кризиса в энергетике

Он пояснил, что добыча может осуществляться на нескольких месторождениях.

«Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», – сказал он.

В сентябре экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране будут добывать сланцевый газ с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.

Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.

Экономика,Лиз Трасс,Кристиан Линднер,ЕС,
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