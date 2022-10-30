Отказ от «продуктовой сделки» позволит России выйти на продажу собственного зерна, заявил профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. Об этом пишет Ura.ru.

Эксперт подчеркнул, что Россия неоднократно говорила на международных площадках, что готова поставлять зерно в бедные страны, но ее корабли были заблокированы в портах.

Москва подписала соглашение в рамках сделки, договорилась, что Севастополь станет свободной зоной, не использующейся в боевых действиях, но на фоне этого начались атаки, уточнил профессор.

Евсеев отметил, что Россия надеялась, что ее продуманные, направленные на установление мира, на спасение людей слова дойдут до западных лидеров. В итоге, наш порт «стали бомбить» сразу после того, как было вывезено украинское зерно и настала очередь российского.

Соответственно, пришло понимание того, что помогут только действия, резюмировал эксперт. Он предположил, что в ближнесрочной перспективе третьи страны осознают причины сложившейся ситуации и окажут поддержку России. Тем самым, будет обеспечена продажа российского зерна.