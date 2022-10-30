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10 минут назад

Эксперт рассказал о возможных последствиях для России после отказа от «зерновой сделки»

Илья Родин

Отказ от «продуктовой сделки» позволит России выйти на продажу собственного зерна, заявил профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. Об этом пишет Ura.ru.

Эксперт подчеркнул, что Россия неоднократно говорила на международных площадках, что готова поставлять зерно в бедные страны, но ее корабли были заблокированы в портах.

Москва подписала соглашение в рамках сделки, договорилась, что Севастополь станет свободной зоной, не использующейся в боевых действиях, но на фоне этого начались атаки, уточнил профессор.

На Украине отреагировали на приостановку Россией зерновой сделки

Евсеев отметил, что Россия надеялась, что ее продуманные, направленные на установление мира, на спасение людей слова дойдут до западных лидеров. В итоге, наш порт «стали бомбить» сразу после того, как было вывезено украинское зерно и настала очередь российского.

Соответственно, пришло понимание того, что помогут только действия, резюмировал эксперт. Он предположил, что в ближнесрочной перспективе третьи страны осознают причины сложившейся ситуации и окажут поддержку России. Тем самым, будет обеспечена продажа российского зерна.

Ранее сообщалось, что французы резко раскритиковали в Twitter террористическую атаку на Севастополь, осуществленную с помощью беспилотных аппаратов.

Экономика,Вадим Евсеев,
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