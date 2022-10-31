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21 минуту назад

В России начались сложности с наращиванием добычи нефти

runews24.ruиещё 1

Эксперты прогнозируют, что снижение объемов добываемых нефтепродуктов ожидается и в ноябре этого года. Это происходит на фоне ожидаемого эмбарго, введенного на российскую нефть.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, в октябре у России не получилось нарастить количество производимой нефти, даже несмотря на то, что существует запас квот ОПЕК+, а стоимость сырья на мировом рынке довольно большая.

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По словам собеседника издания, по итогам октября уровень объемов производства нефти зафиксирован на отметке 1,47 миллионов тонн ежесуточно. Как отмечается, такой показатель несущественно превзошел сентябрьский, но при этом остается ниже квоты.

Говоря о развитии ситуации, эксперты считают, что увеличить добычу топлива можно было бы с помощью запуска «Сахалина-1», однако в ноябре ожидается продолжение снижения добычи из-за подготовки к эмбарго ЕС на российскую нефть, которое начнет действовать 5 декабря.

Экономика,Коммерсант,ЕС,
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