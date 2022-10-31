В России начались сложности с наращиванием добычи нефти

Эксперты прогнозируют, что снижение объемов добываемых нефтепродуктов ожидается и в ноябре этого года. Это происходит на фоне ожидаемого эмбарго, введенного на российскую нефть.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, в октябре у России не получилось нарастить количество производимой нефти, даже несмотря на то, что существует запас квот ОПЕК+, а стоимость сырья на мировом рынке довольно большая.

По словам собеседника издания, по итогам октября уровень объемов производства нефти зафиксирован на отметке 1,47 миллионов тонн ежесуточно. Как отмечается, такой показатель несущественно превзошел сентябрьский, но при этом остается ниже квоты.