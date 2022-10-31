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1 час назад

Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии демонстрирует оживление

ТАССиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что экономика страны демонстрирует оживление.

Лукашенко заявил об оживлении экономики Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы констатируем - и это правда - последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом, - приводит его слова агентство БелТА. - В целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты".

Президент Белоруссии ранее в понедельник провел встречу с премьер-министром страны Романом Головченко, его первым заместителем Николаем Снопковым, председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым и председателем Национального статистического комитета Инной Медведевой.

Лукашенко отметил, что в экономической ситуации существуют и проблемные аспекты, "они всегда были, тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций".

Президент добавил, что министр экономики [Александр Червяков] "ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом".

"И это правильно. Для того, чтобы выстраивать стратегию, мы должны видеть макроуровень и проводить соответствующую макроэкономическую политику. Да и в тактике без этого не обойтись", - отметил Лукашенко.

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