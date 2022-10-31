Лукашенко заявил об оживлении экономики Белоруссии

"Мы констатируем - и это правда - последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом, - приводит его слова агентство БелТА. - В целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты".

Лукашенко отметил, что в экономической ситуации существуют и проблемные аспекты, "они всегда были, тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций".