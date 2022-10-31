Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

FT: закон о снижении инфляции в США усилит торговый разрыв с ЕС

ТАСС

Угроза торговой войны между США и Европейским союзом (ЕС) усилилась из-за американского закона о снижении инфляции, который, по мнению европейских лидеров, приведет к потере многомиллиардных контрактов и рабочих мест. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Times.

Угроза торговой войны между США и ЕС усилилась
Фото: ТАССТАСС

По мнению Берлина и Парижа, ЕС не может бездействовать, когда США проводят "нечестную политику", которая может обернуться убытками сообщества на общую сумму $370 млрд, отмечает издание. Принятый на днях за океаном закон предусматривает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США, и в целом побуждает население покупать американскую продукцию (план "Покупай американское").

Европейские страны могут в связи с этим "подать жалобу во Всемирную торговую организацию", сообщили в газете.

На этой неделе состоится первое заседание недавно сформированной рабочей группы ЕС-США для рассмотрения проблем, возникших из-за закона об инфляции. Как указывают американские СМИ, встреча станет проверкой на прочность "трансатлантической перезагрузки" президента Джо Байдена. Ее неудача может поставить под вопрос еще более важную цель Белого дома - экономическую изоляцию Китая.

Экономика,Джозеф Байден,ЕС,ВТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители