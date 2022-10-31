ООН и Турция прилагают усилия для сохранения зерновой сделки - суда с зерном покидают порты Украины, сообщает издание Bloomberg. Информацию предоставил портал URA.RU.

«Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», - сказано в материале издания.

Примечательно, что вывоз зерна осуществляется, несмотря на выход России из сделки.