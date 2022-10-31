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1 час назад

Bloomberg: суда с зерном покидают Украину несмотря на выход России из сделки

Banki.loansиещё 1

ООН и Турция прилагают усилия для сохранения зерновой сделки - суда с зерном покидают порты Украины, сообщает издание Bloomberg. Информацию предоставил портал URA.RU.

«Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», - сказано в материале издания.

Примечательно, что вывоз зерна осуществляется, несмотря на выход России из сделки.

Вероятность существования зерновой сделки без России оценили

Ранее в США оценили вероятность нанесения по Украине тактического ядерного удара со стороны РФ. Об этом писал портал banki.loans.

Экономика,ООН,
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