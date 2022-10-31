Оценены убытки Украины от воздушных тревог

Экономика Украины сталкивается с потерями в размере 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) в связи с масштабными воздушными тревогами во время рабочего дня на территории страны. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Он указал на необходимость организовать работу государственного и частного сектора экономики таким образом, чтобы выполнить ряд задач. В частности, речь идет об обеспечении производства «необходимой для победы продукции», а также о компенсации простоя.

На Украине регулярно звучат предупреждающие сигналы воздушной тревоги. ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.