В России появится новая платежная система

ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд", сообщается на сайте регулятора.

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"Банк России 31.10.2022 принял решение о регистрации небанковской кредитной организации "Инкахран" в качестве оператора платежной системы "Астрасенд"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью платежной системы будут осуществляться переводы за границу, а также по России. В настоящее время оператор разрабатывает перечень стран, в которые станут доступны денежные переводы, их список будет опубликован на сайте "Астрасенда".

Уточняется, что компания "Инкахран" занимается предоставлением полного спектра услуг по перевозке наличных и ценностей.

Ранее издание РБК со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что два крупных российских банка рассматривают возможность установить свои POS-терминалы в дружественных странах для приема карт платежной системы "Мир". Как отмечает СМИ, кредитные организации планируют начать работу в Турции, однако одна из них дополнительно намерена осуществлять деятельность в ОАЭ.