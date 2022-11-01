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42 минуты назад

Кабмин Японии призвал Sodeco остаться в проекте «Сахалин-1»

BFM.RUиещё 2

Правительство Японии призвало компанию Sodeco согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

Кабмин Японии призвал Sodeco остаться в проекте «Сахалин-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После изучения деталей указа президента России и сопутствующих процедур мы подтвердили свое намерение сохранить участие в проекте «Сахалин-1». В этой связи я провел встречу с руководством компании Sodeco и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос в положительном ключе», — сказал Нисимура.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» специально создаваемому новому российскому юридическому лицу. Полномочия нового оператора проекта получил зарегистрированный в Южно-Сахалинске «Сахалинморнефтегаз-шельф».

Ранее доля иностранных участников «Сахалина-1» составляла 80%. Из них 30% — Sodeco, 20% — индийской ONGC.

Еще 30% принадлежали американскому нефтяному гиганту ExxonMobil. В марте компания объявила о выходе из нефтегазового проекта и начала вывозить своих сотрудников из России. Через месяц, как сообщали в «Роснефти», компания без согласования с другими участниками проекта начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила свою деятельность.

28 октября ExxonMobil объяснила свой уход из России. В компании заявили, что российские власти в одностороннем порядке прекратили ее участие в «Сахалине-1», создав нового оператора проекта.

Экономика,Владимир Путин,Exxon Mobil,Роснефть,
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