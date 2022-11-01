Кабмин Японии призвал Sodeco остаться в проекте «Сахалин-1»

Правительство Японии призвало компанию Sodeco согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

«После изучения деталей указа президента России и сопутствующих процедур мы подтвердили свое намерение сохранить участие в проекте «Сахалин-1». В этой связи я провел встречу с руководством компании Sodeco и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос в положительном ключе», — сказал Нисимура.

Еще 30% принадлежали американскому нефтяному гиганту ExxonMobil. В марте компания объявила о выходе из нефтегазового проекта и начала вывозить своих сотрудников из России. Через месяц, как сообщали в «Роснефти», компания без согласования с другими участниками проекта начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила свою деятельность.