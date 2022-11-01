Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

В сентябре текущего года денежный объем поставок товаров из Турции в Россию обновил месячный рекорд. Он достиг $1,15 млрд. Это на 21% больше, чем в августе ($948 млн), и в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2021 года ($504 млн). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные официального Турецкого института статистики.

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По сравнению с показателями до введения жестких западных санкций против России в феврале он уже увеличился почти в 2,4 раза (в 2021 году турецкий экспорт в Россию составлял $481 млн в среднем за месяц).

Отмечается, что Турция — единственная страна НАТО, которая не присоединилась к санкциям против РФ. После такого роста экспорта Турция догнала Германию по объемам поставок в Россию. В мае — августе объем экспорта Германии в Россию стабилизировался на уровне $1,1–1,2 млрд. Если Анкара опередит Германию, она станет третьим крупнейшим экспортером товаров в Россию. Первое и второе место - у Китая и Белоруссии.