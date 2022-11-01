Володин заявил о невозможности зерновой сделки на прежних условиях

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, она не может быть реализована на прежних условиях. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Политик напомнил, что ранее "Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии", при этом "лишь 3-4% досталось этим странам", а большая часть уходила в богатые государства Евросоюза.

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Однако, продолжил он, президент Украины Владимир Зеленский "своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима".

"Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак", - написал Володин.

"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", - резюмировал председатель Госдумы.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что решение РФ по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора, при этом Россия не отказывается от сделки, а именно приостанавливает свое участие. По словам российского лидера, "Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет".

Угроза для кораблей