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1 час назад

Володин заявил о невозможности реализации зерновой сделки на прежних условиях

ТАССиещё 6

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, она не может быть реализована на прежних условиях. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о невозможности зерновой сделки на прежних условиях
Фото: ТАССТАСС

Политик напомнил, что ранее "Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии", при этом "лишь 3-4% досталось этим странам", а большая часть уходила в богатые государства Евросоюза.

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Однако, продолжил он, президент Украины Владимир Зеленский "своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима".

"Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак", - написал Володин.

"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", - резюмировал председатель Госдумы.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что решение РФ по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора, при этом Россия не отказывается от сделки, а именно приостанавливает свое участие. По словам российского лидера, "Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет".

Угроза для кораблей

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из-за теракта 29 октября, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Атака, по данным военного ведомства, была совершена с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов.

Экономика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Минобороны России,Госдума,ООН,ЕС,
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