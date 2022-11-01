Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
44 минуты назад

Глава Минэнерго: Катар оставит Европу без газа, если та введет потолок цен на топливо РФ

Газета.Ruиещё 2

Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза (ЕС) введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV.

Катар пригрозил оставить Европу без газа из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — заявил он.

По словам Аль-Кааби, Доха имеет право делать с объемами национального газа, что захочет. Ближневосточное государство пообещало поставлять в Европу газ в течение определенного срока.

«Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — подчеркнул министр энергетики страны.

В первой половине октября аль-Кааби сказал, что Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12 — 15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

Африканская страна заменила Италии поставки российского газа

В конце июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что Доха решила настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС сроком на 20 лет.

Экономика,ЕС,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители