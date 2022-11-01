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14 минут назад

Kyodo: премьер Японии и президент ФРГ договорились о сохранении антироссийских санкций

Газета.Ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу в Токио с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они договорились сохранять санкции в отношении России, введенные из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Kyodo.

Япония и ФРГ договорились о сохранении антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стороны также подтвердили необходимость укрепления сотрудничества для осуществления концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которую продвигают Япония, Соединенные Штаты и их союзники.

Как ранее заявлял Штайнмайер, Берлин планирует расширить сотрудничество с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Как он полагает, Германия и Европа должны более активно участвовать в делах региона.

Президент Германии посещает Японию с 1 по 3 ноября. У него были запланированы переговоры с Кисидой и встреча с императором Японии Нарухито.

Ранее главы МИД «Большой семерки» заявляли, что никогда не признают вхождение в состав России новых регионов.

Экономика,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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