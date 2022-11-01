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1 час назад

Турция раскрыла подробности работы с Россией над газовым хабом

Lenta.ru

Министерства энергетики России и Турции совместно работают над созданием международного газового хаба. Подробности технической работы сторон раскрыл глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Турция раскрыла подробности работы с Россией над газовым хабом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, по результатам текущей деятельности потребности станут более понятными.

«Это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы», — уточнил он.

Чавушоглу добавил, что на данный момент турецкое внешнеполитическое ведомство выясняет, сколько газа нужно странам Европы.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу.

«Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — заявил глава государства.

О намерении создать газовый хаб Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект.

Экономика,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Минэнерго России,
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