Турция раскрыла подробности работы с Россией над газовым хабом

Министерства энергетики России и Турции совместно работают над созданием международного газового хаба. Подробности технической работы сторон раскрыл глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дипломата, по результатам текущей деятельности потребности станут более понятными.

«Это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы», — уточнил он.

Чавушоглу добавил, что на данный момент турецкое внешнеполитическое ведомство выясняет, сколько газа нужно странам Европы.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу.

«Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — заявил глава государства.