Как сказал Эрдоган, выступая в парламенте, в то время, как многие страны, готовятся к ограничению себя в энергии, Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. По его словам, экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через территорию Турции, передает ТАСС.