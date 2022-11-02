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19 минут назад

Эрдоган: Турция становится хабом по газу

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду подтвердил планы создания на территории его страны международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа.

Как сказал Эрдоган, выступая в парламенте, в то время, как многие страны, готовятся к ограничению себя в энергии, Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. По его словам, экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через территорию Турции, передает ТАСС.

«Пусть все, кто критикует нас за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, возьмет с нас пример», – заявил турецкий лидер.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.

Напомним, как ранее заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба.

Экономика,Мевлют Чавушоглу,Минэнерго России,
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