На Украине оценили масштабы повреждений энергосистемы

На Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Так масштабы оценил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает РИА Новости.

Фото: Francisco Seco / AP Francisco Seco / AP

По его словам, разрушения происходят вновь и вновь, хотя объекты и стараются восстановить как можно быстрее. «Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35 и 45 процентами», — подсчитал Харченко.

Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества. Вместе с тем энергетике Украины не угрожает блэкаут, убежден Харченко. Он добавил, что украинская энергосистема «сегодня абсолютно управляема».