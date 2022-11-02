Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
49 минут назад

На Украине оценили масштабы повреждений энергосистемы

Lenta.ruиещё 3

На Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Так масштабы оценил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает РИА Новости.

На Украине оценили масштабы повреждений энергосистемы
Фото: Francisco Seco / APFrancisco Seco / AP

По его словам, разрушения происходят вновь и вновь, хотя объекты и стараются восстановить как можно быстрее. «Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35 и 45 процентами», — подсчитал Харченко.

Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества. Вместе с тем энергетике Украины не угрожает блэкаут, убежден Харченко. Он добавил, что украинская энергосистема «сегодня абсолютно управляема».

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергоинфраструктуры страны. Он также пообещал, что после стабилизации ситуации Украина продолжит экспорт электроэнергию в Европу.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что заявления украинской стороны о масштабах повреждений энергетической инфраструктуры страны могут быть преувеличены. Он отметил, что Украина могла поменять стратегию, после того как президент России Владимир Путин заявил, что есть план ударов по энергетической инфраструктуре.

Экономика,Владимир Зеленский,Игорь Юшков,Александр Харченко,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители