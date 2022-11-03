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1 час назад

Названа причина роста цен на газ в Европе

Lenta.ruиещё 5

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причину роста цен на газ. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Названа причина роста цен на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

Аналитик пояснил, что прежде наблюдалось резкое снижение цен на топливо из-за комплекса факторов, в частности, этому поспособствовало накопление газа в европейских хранилищах, поскольку это успокоило рынок. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение расходов на кондиционирование в сентябре на фоне спавшей жары и отсрочки начала отопительного сезона.

«Теперь мы видим, что начинается отопительный сезон, и чем дальше, тем больше будет тратиться на отопление. Спрос растет — растет цена. Скорее сейчас происходит нормализация ситуации на рынках», — указал Юшков.

Самым тяжелым периодом в Европе станет февраль-март, считает эксперт. Это обусловлено тем, что запасы газа в хранилищах иссякают.

«Ежесуточно извлекать получается довольно мало. Происходит рост импорта», — подытожил он.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе составила 1414,4 доллара за тысячу кубометров. Сообщалось, что цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели на 17 процентов.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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