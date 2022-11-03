Названа причина роста цен на газ в Европе

Аналитик пояснил, что прежде наблюдалось резкое снижение цен на топливо из-за комплекса факторов, в частности, этому поспособствовало накопление газа в европейских хранилищах, поскольку это успокоило рынок. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение расходов на кондиционирование в сентябре на фоне спавшей жары и отсрочки начала отопительного сезона.