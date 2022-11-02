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17 минут назад

Болгария нашла способ вдвое снизить цены на газ

Газета.Ruиещё 2

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение газового оператора «Булгаргаз» о снижении цен на топливо в два раза с ноября — c 233,36 лева (116,5 евро) за мегаватт-час до 123,01 лева (около 61,5 евро), написало агентство ТАСС.

Болгария нашла способ вдвое снизить цены на газ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Смягчить нагрузку на граждан удалось при помощи обеспечения поставок газа из трех различных источников. В частности, дешевый газ начал поступать из Азербайджана по запущенному межсистемному болгаро-греческому газопроводу.

В конце марта представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила, что страна не будет платить за российский газ рублями.

Во второй половине мая глава болгарского Минэнерго Александр Николов заявил, что правительство Болгарии после отказа платить за российский газ в рублях задумалось о поспешности такого решения.

Ранее 2 ноября сообщалось, что комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение крупнейшей национальной компании по распределению природного газа «Булгаргаз» о снижении стоимости топлива почти на 47% относительно октября с 1 ноября.

Экономика,Александр Николов,
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