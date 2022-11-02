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45 минут назад

Vortexa: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию

Газета.Ruиещё 5

Специалисты отраслевой аналитической компании Vortexa утверждают, что Российская Федерация в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Economic Times.

Россия обогнала две страны по поставкам нефти в Индию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, за октябрь РФ поставила в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день. Это является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. В октябре на долю Ирака пришлось 20,5% поставок, а на Саудовскую Аравию — 16%.

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По данным аналитиков компании, общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%.

В то же время аналитики компании отмечают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом ограничения цен на российскую нефть.

Ранее французское издание Causeur заявило, что Российская Федерация могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки.

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