Россия обогнала две страны по поставкам нефти в Индию

Специалисты отраслевой аналитической компании Vortexa утверждают, что Российская Федерация в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Economic Times.

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По данным аналитиков, за октябрь РФ поставила в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день. Это является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. В октябре на долю Ирака пришлось 20,5% поставок, а на Саудовскую Аравию — 16%.

По данным аналитиков компании, общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%.

В то же время аналитики компании отмечают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом ограничения цен на российскую нефть.