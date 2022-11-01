В Турции поддержат выход российской агропродукции на рынки

Акар подчеркнул, что у Турции есть готовность поддержать выход российской агропродукции на рынки.

«Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов из российских портов. Турция продолжает свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее в Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи также обещал продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и фермеров страны.