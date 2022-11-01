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1 час назад

В Турции поддержат выход российской агропродукции на рынки

Lenta.ru

Министр обороны Турции Хулуси Акар напомнил, что Россия обсуждает с Организацией Объединенных Наций (ООН) выход продукции аграрного сектора на рынки. Его слова приводит РИА Новости

В Турции поддержат выход российской агропродукции на рынки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акар подчеркнул, что у Турции есть готовность поддержать выход российской агропродукции на рынки.

«Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов из российских портов. Турция продолжает свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее в Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи также обещал продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и фермеров страны.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбили нападение. Объекты в Севастополе не поражены, жертв и пострадавших нет. Позже Минобороны России заявило, что Москва приостановила участие в соглашении после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

Экономика,Михаил Развожаев,Хулуси Акар,Минобороны России,ООН,
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