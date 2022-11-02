Губернатор Кузбасса пожаловался Мишустину на проблемы с вывозом угля

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев пожаловался на проблемы с вывозом угля на экспорт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо губернатора премьер-министру Михаилу Мишустину.

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По данным Цивилева, к 14 октября в регионе простаивало 12 тысяч вагонов с более чем 800 тысячами тонн угля. РЖД приняла эти грузы к перевозке на восточном направлении, но они «физически не отправлены».

Вагоны оказались заблокированы, поэтому грузы не могут забрать и перенаправить на западное направление. Цивилев напомнил, что Кузбасс - транзитный регион, поэтому из-за пробки блокируется и движение других грузов.

Губернатор предупредил, что если простой вагонов продолжится зимой, грузы смерзнутся.

Глава департамента логистики одного из крупнейших производителей угля «СДС-Уголь» Антон Акулов заявил РБК, что ситуация связана с ограничениями на отгрузку угля по железной дороге. В РЖД заявили, что спрос на грузоперевозки в восточном направлении сейчас «существенно превосходит расчетные провозные параметры инфраструктуры».

В Минэнерго заявили, что по поручению правительства уже прорабатывают решения для вывоза угля.

В августе ЕС и Британия полностью прекратили закупать российский уголь в рамках санкций. После этого РФ перенаправила экспортные потоки в Индию, Китай и Турцию.

По данным РБК, экспорт российского угля в Китай вырос на 57 процентов, до пятилетнего максимума в 8,5 миллиона тонн. Поставки угля из РФ в Индию утроились и достигли 5,9 миллиона тонн. Вице-премьер Александр Новак предупреждал, что всего с западного на восточное направление могут перенаправить 25 миллионов тонн угля.