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16 минут назад

Молдавия впервые импортировала газ в реверсном режиме через Словакию

ТАССиещё 1

Молдавская госкомпания "Энергоком" произвела импорт 5,6 млн куб. м. газа в реверсном режиме через территорию Словакии и Украины. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры регионального развития Молдавии Андрей Спыну, такой способ поставок был использован впервые.

Молдавия впервые импортировала газ в реверсном режиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Энергоком" закупил 5,6 млн куб. м. природного газа, который был получен через пункт соединения "Будинце" в Словакии на границе с Украиной", - проинформировал вице-премьер.

По его словам, эти объемы будут закачаны в резервы, общий объем которых достигнет 157 млн куб. м.

Молдавия резко сократила потребление российского газа

Ранее правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике на случай прекращения поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: снижение поставок на 35%, на 50%, а также их полное прекращение. В этой ситуации правительство наращивает закупки мазута, дров, а также аккумулирует средства для закупки газа у европейских трейдеров.

Экономика,Андрей Спыну,
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