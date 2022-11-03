Молдавия впервые импортировала газ в реверсном режиме

Молдавская госкомпания "Энергоком" произвела импорт 5,6 млн куб. м. газа в реверсном режиме через территорию Словакии и Украины. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры регионального развития Молдавии Андрей Спыну , такой способ поставок был использован впервые.

"Энергоком" закупил 5,6 млн куб. м. природного газа, который был получен через пункт соединения "Будинце" в Словакии на границе с Украиной", - проинформировал вице-премьер.

По его словам, эти объемы будут закачаны в резервы, общий объем которых достигнет 157 млн куб. м.

Ранее правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике на случай прекращения поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: снижение поставок на 35%, на 50%, а также их полное прекращение. В этой ситуации правительство наращивает закупки мазута, дров, а также аккумулирует средства для закупки газа у европейских трейдеров.