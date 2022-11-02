В Госдуме предложили ввести беспошлинный ввоз автомобилей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил временно отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию физическими лицами. По его словам, параллельный импорт пока не справляется с потребностями граждан, которым приходиться закупать автомобили за рубежом самостоятельно с чувствительными тратами на растаможку. Свое предложение Даванков направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет Regnum.

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Нехватка новых легковушек в стране толкает россиян на частный ввоз из-за границы, указывает Даванков. Однако в итоге переплата за автомобиль составляет не менее 50 процентов от его стоимости за счет сборов, «самый жесткий из которых — таможенная пошлина». «Давайте отменим ее хотя бы на год, пока не наладили поставки», — предложил депутат.

В частности, Даванков пишет о внесении предложения в Евразийскую экономическую комиссию о временном обнулении таможенных пошлин на ввоз машин на территорию ЕАЭС. Речь идет о ввозе автомобилей только физическими лицами и только до 1 января 2024 года.

Кроме этого, продумана защита от злоупотреблений — «серого» импорта, которым промышляли в 90-х, злоупотребляя подобными льготами. Так, физическое лицо сможет воспользоваться поблажкой для покупки только одного транспортного средства за весь срок ее действия.

«Люди не должны страдать в ожидании, когда в нашей экономике все встанет на круги своя», — добавил вице-спикер Госдумы.