Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
37 минут назад

В Госдуме предложили ввести беспошлинный ввоз автомобилей

Motor.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил временно отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию физическими лицами. По его словам, параллельный импорт пока не справляется с потребностями граждан, которым приходиться закупать автомобили за рубежом самостоятельно с чувствительными тратами на растаможку. Свое предложение Даванков направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет Regnum.

В Госдуме предложили ввести беспошлинный ввоз автомобилей
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Нехватка новых легковушек в стране толкает россиян на частный ввоз из-за границы, указывает Даванков. Однако в итоге переплата за автомобиль составляет не менее 50 процентов от его стоимости за счет сборов, «самый жесткий из которых — таможенная пошлина». «Давайте отменим ее хотя бы на год, пока не наладили поставки», — предложил депутат.

В частности, Даванков пишет о внесении предложения в Евразийскую экономическую комиссию о временном обнулении таможенных пошлин на ввоз машин на территорию ЕАЭС. Речь идет о ввозе автомобилей только физическими лицами и только до 1 января 2024 года.

Кроме этого, продумана защита от злоупотреблений — «серого» импорта, которым промышляли в 90-х, злоупотребляя подобными льготами. Так, физическое лицо сможет воспользоваться поблажкой для покупки только одного транспортного средства за весь срок ее действия.

«Люди не должны страдать в ожидании, когда в нашей экономике все встанет на круги своя», — добавил вице-спикер Госдумы.

Вопрос об обнулении пошлин депутаты уже не раз поднимали в 2022 году, изменившем фактуру авторынка. В апреле в ЛДПР предлагали отменить или хотя бы уменьшить их, а летом в Госдуме был разработан законопроект о льготном порядке ввоза машин. Но в нем говорилось о компенсации половины уплаченной суммы за счет федерального бюджета, которую смогут получить лишь некоторые категории граждан — многодетные семьи и ветераны боевых действий.

Экономика,Владислав Даванков,Михаил Мишустин,ЛДПР,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители