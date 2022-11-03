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1 час назад

Bloomberg: экспорт российского СПГ вырос до рекордных показателей в октябре

Газета.Ruиещё 1

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в другие страны в октябре выросли до рекордного уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

Экспорт российского СПГ вырос до рекордных показателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в октябре экспорт СПГ из России вырос на 1,1% в годовом выражении до самого высокого уровня с марта. Несмотря на то, что около половины топлива еще находится в пути, основными покупателями стали Франция, Китай и Япония.

В публикации указали, что каких-либо прямых санкций в отношении поставок СПГ из России сейчас нет. При этом рост экспорта свидетельствует о том, что спрос на газ находится на высоком уровне из-за приближения зимы.

17 октября «Коммерсантъ» писал, что европейские страны увеличили закупки СПГ у России на 50%, до 15 млрд кубометров, в период с января по сентябрь 2022 года на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома».

До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил о мобилизации ресурсов Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По его словам, США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в 2022 году, где 70% от экспорта Штатов будут направлены в Европу.

Экономика,Джеффри Пайетт,Коммерсант,Газпром,
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