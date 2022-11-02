Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Банк России повысил свой прогноз по росту наличных в обращении на 2022 год

ТАССиещё 1

Банк России повысил прогноз по росту наличных в обращении по итогам 2022 года до 1,4-1,6 трлн рублей на фоне увеличения спроса на наличные деньги, следует из последней редакции Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Банк России повысил свой прогноз по росту наличных в обращении на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В предыдущей редакции документа (от 27 сентября) рост объема наличных денег в обращении в 2022 году прогнозировался на уровне 0,5-0,7 трлн рублей. Это в целом соответствует обычной годовой динамике, указывали в ЦБ РФ.

"Рост объема наличных денег в обращении по итогам 2022 года, как ожидается, составит 1,4-1,6 трлн рублей, - отмечается в обновленном документе. - В конце сентября - первой половине октября спрос на наличные деньги заметно возрос. До конца года ожидается его постепенная нормализация. Однако в целом годовой отток наличных денег из банков прогнозируется выше обычной сезонной динамики".

Экономика,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители