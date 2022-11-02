Банк России повысил свой прогноз по росту наличных в обращении на 2022 год

"Рост объема наличных денег в обращении по итогам 2022 года, как ожидается, составит 1,4-1,6 трлн рублей, - отмечается в обновленном документе. - В конце сентября - первой половине октября спрос на наличные деньги заметно возрос. До конца года ожидается его постепенная нормализация. Однако в целом годовой отток наличных денег из банков прогнозируется выше обычной сезонной динамики".