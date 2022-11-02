Алкоголь внесли в список товаров для параллельного импорта

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подписал приказ о внесении алкогольных и безалкогольных напитков в список для параллельного импорта. Подписанный документ доступен на официальном сайте правовой информации.
Кроме того, Минпромторг разрешил ввозить в рамках параллельного импорта минеральное топливо, нефть, битуминозные вещества, а также минеральные воски.
Ранее стало известно о росте параллельного импорта в России. Первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов сообщил, что объем параллельного импорта в Россию ежемесячно растёт на 12% после его легализации.
«После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12 процентов в месяц», – рассказал он.