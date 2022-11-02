Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
54 минуты назад

Алкоголь внесли в список товаров для параллельного импорта

Елена Прошина

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подписал приказ о внесении алкогольных и безалкогольных напитков в список для параллельного импорта. Подписанный документ доступен на официальном сайте правовой информации.

Алкоголь внесли в список товаров для параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Минпромторг разрешил ввозить в рамках параллельного импорта минеральное топливо, нефть, битуминозные вещества, а также минеральные воски.

Ранее стало известно о росте параллельного импорта в России. Первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов сообщил, что объем параллельного импорта в Россию ежемесячно растёт на 12% после его легализации.

«После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12 процентов в месяц», – рассказал он.

Экономика,Руслан Давыдов,Денис Мантуров,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители