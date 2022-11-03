Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
24 минуты назад

Министр обороны Турции: работа зернового коридора нормализовалась

Мария Иванова

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил утром 3 ноября, что работа зернового коридора, по которому поставляют украинское зерно, полностью нормализовалась. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН.

Зерно начали поставлять на мировой рынок по безопасному коридору. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что большая часть украинского зерна уходит в ЕС, а не в беднейшие страны, как договаривались стороны. Позже постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что РФ все еще испытывает трудности с экспортом своих товаров. Он предупредил, что Москва выйдет из соглашения, если сделка не будет равноправной.

29 октября украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После этого РФ решила приостановить участие в сделке.

2 ноября Россия возобновила участие в соглашении - благодаря ООН и Турции Москва получила письменные гарантии со стороны Украины. Киев обязался не использовать гуманитарный коридор и украинские порты для ведения боевых действий против РФ.

Экономика,Геннадий Гатилов,Хулуси Акар,Владимир Путин,Минобороны России,ООН,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители