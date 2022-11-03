Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил утром 3 ноября, что работа зернового коридора, по которому поставляют украинское зерно, полностью нормализовалась. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН.

Зерно начали поставлять на мировой рынок по безопасному коридору. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что большая часть украинского зерна уходит в ЕС, а не в беднейшие страны, как договаривались стороны. Позже постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что РФ все еще испытывает трудности с экспортом своих товаров. Он предупредил, что Москва выйдет из соглашения, если сделка не будет равноправной.

29 октября украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После этого РФ решила приостановить участие в сделке.