Биржевые цены на газ в Европе превышают $1300 за тысячу кубометров

В начале торгов 4 ноября газовые фьючерсы в Европе растут на 5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки $1360,2 за тыс. кубометров, они выросли на 7%.

Стоимость газового фьючерса по состоянию на 10:05 мск составляет $1335,2 (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $1271,2 за тыс. кубометров.

Цены на газовые фьючерсы снижались весь октябрь и первые дни ноября.

Возобновление ценового роста опрошенные агентством эксперты связывают в первую очередь с ожиданием участниками рынка скорого похолодания, что приведет к росту потребности в газе и сложностям из-за снижения поставок из России.