Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
54 минуты назад

Bloomberg: российскую нефть перерабатывают на Ближнем Востоке

FBM.ru

Как сообщает Bloomberg, сценарий относительно судьбы российской нефти сделал совершенно неожиданный поворот.

Российскую нефть перерабатывают на Ближнем Востоке
Фото: FBM.ruFBM.ru

Западные санкции позволяли говорить ряду аналитиков, что российская нефтяная промышленность после введения эмбарго и потолка цен на нефть из России зачахнет через пару лет. Однако и этот прогноз оказался мусорным. Эмбарго еще не вступило в силу, а Россия помимо Китая и Индии подыскала еще одного крупного покупателя причем там, где никто бы и не подумал.

Речь идет о Ближнем Востоке, где нефти, хоть ковшом черпай. Тем не менее в ситуации с нарастающим дефицитом дизтоплива, которые изрядно досаждает странам Запада, тяжелую российскую нефть стали охотно приобретать для переработки ОАЭ. Чтобы потом с хорошей наценкой продавать тем же западным странам, которые санкциями против России упрямо стреляют себе то в левую, то в правую ногу. Правда, Bloomberg из деликатности не акцентирует внимания на умственных способностях европейских политиков.

Издание сообщает, что буквально накануне в Абу-Даби прибыл танкер с российской нефти, который разгрузили на недавно расширенный НПЗ Ruwais. Нефть из Заполярья либо будет переработана на дизтопливо, либо смешана с другой нефтью, что облегчить Москве возможность обходить санкции.

Bloomberg отмечает, что прищучить ОАЭ за эти сделки нельзя, потому что пока лишь две страны запретили импорт российской нефти – США и Канада. Есть информация, что Кувейт намерен закупать российскую нефть для своего НПЗ во Вьетнаме. Так что, для России не все так однозначно, как пытается представить себе Запад.

Экономика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители