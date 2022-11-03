Российскую нефть перерабатывают на Ближнем Востоке

Как сообщает Bloomberg, сценарий относительно судьбы российской нефти сделал совершенно неожиданный поворот.

Западные санкции позволяли говорить ряду аналитиков, что российская нефтяная промышленность после введения эмбарго и потолка цен на нефть из России зачахнет через пару лет. Однако и этот прогноз оказался мусорным. Эмбарго еще не вступило в силу, а Россия помимо Китая и Индии подыскала еще одного крупного покупателя причем там, где никто бы и не подумал.

Речь идет о Ближнем Востоке, где нефти, хоть ковшом черпай. Тем не менее в ситуации с нарастающим дефицитом дизтоплива, которые изрядно досаждает странам Запада, тяжелую российскую нефть стали охотно приобретать для переработки ОАЭ. Чтобы потом с хорошей наценкой продавать тем же западным странам, которые санкциями против России упрямо стреляют себе то в левую, то в правую ногу. Правда, Bloomberg из деликатности не акцентирует внимания на умственных способностях европейских политиков.

Издание сообщает, что буквально накануне в Абу-Даби прибыл танкер с российской нефти, который разгрузили на недавно расширенный НПЗ Ruwais. Нефть из Заполярья либо будет переработана на дизтопливо, либо смешана с другой нефтью, что облегчить Москве возможность обходить санкции.